Ettore è il primo nato del 2026 | Il ’regalo’ per il mio primogenito

Ettore, nato nel 2026, rappresenta il primo figlio della famiglia Valdesi. Nella sua nascita, Laura Valdesi riflette sul significato di questo evento, considerandolo un dono speciale per il suo primogenito. La nascita di Ettore segna un momento importante, simbolo di nuova vita e speranza, e invita a riflettere sul valore delle piccole grandi tappe che arricchiscono la vita familiare.

di Laura Valdesi SIENA "Cosa pensavo mentre il piccolo Ettore veniva alla luce? Speravo di aver fatto un bel regalo al mio primo figlio". Stanca ma felice Elena, la mamma colligiana del primo nato del 2026 nella nostra provincia. Che si chiama appunto Ettore e pesa 3 chili e 790 grammi. L'ultimo del 2025, invece, è stato Mattia per la felicità dei genitori Maria Grazia e Domenico. E' venuto alla luce alle 12.38 del 30 dicembre. "Complessivamente nel 2025 sono stati 820 i bambini e le bambine nati al policlinico di Siena – spiega l'Azienda ospedaliera universitaria – di cui 454 maschi e 366 femmine.

