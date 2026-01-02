Etna Nord | passeggiata da Ragabo a grotta Corruccio

Per l'Epifania, un'escursione sull'Etna Nord tra boschi, paesaggi spettacolari e antiche colate laviche. Il percorso da Ragabo alla grotta Corruccio è adatto a tutti, offrendo un'esperienza tranquilla e immersiva nella natura vulcanica. Un’occasione per scoprire i paesaggi unici dell’area, con attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente.

Per l'Epifania un percorso sull'Etna, adatto a tutti, tra fitto bosco, panorami mozzafiato e colate, fino alla grotta Corruccio. Partendo dal rifugio Ragabo ci incammineremo lungo la pista altomontana. Li passeggeremo fra gli alberi secolari del bosco ragabo, una zona spesso ricca di funghi ed. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

