Etna Ingv | Se il tasso effusivo si mantiene costante la lava non supererà la Valle del Bove
Secondo l'Ingv, se il tasso effusivo dell'Etna si mantiene stabile, la lava non supererà i limiti della Valle del Bove. La colata lavica, infatti, dovrebbe rimanere confinata all’interno di questa area, evitando ulteriori estensioni verso zone più popolate o periferiche. Questa dinamica dipende dall’andamento del flusso e dalla stabilità del sistema vulcanico, che al momento sembra non rappresentare una minaccia immediata per le aree circostanti.
Se il tasso effusivo alla bocca apertasi a quota 2.100 metri sull'Etna si mantiene costante, la colata lavica rimarrà confinata all'interno della desertica Valle del Bove. È quanto emerge da simulazioni realizzate dall'Osservatorio Etneo di Catania rese note dall'Istituto nazionale di geofisica e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
