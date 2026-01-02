Etna erutta a Capodanno nessun rischio

L’Etna ha registrato un’eruzione laterale a bassa quota durante la notte di Capodanno, con una colata visibile ma lontana dai centri abitati. Al momento, non sono segnalati rischi per le aree circostanti. L’attività, seppur spettacolare, si è mantenuta in zone sicure, confermando la stabilità dell’area vulcanica. Restano monitorati costantemente gli sviluppi dell’eruzione da parte degli esperti.

11.05 Colata spettacolare dall'Etna,ma lontana dai paesi. Eruzione laterale a bassa quota alla mezzanotte di Capodanno. Il fiume lavico si è riversato nella Valle del Bove, un bacino naturale per lo più pianeggiante sulle pendici del vulcano. La frattura eruttiva a quota 2.100 metri e la colata ha raggiunto quota 1.500. Niente forzatura, nessun rischio, dicono i vulcanologi: non come il 2018 quando il magma si spingeva con forza nel fianco del vulcano, causando lo spostamento del versante est e provocando un terremoto.

