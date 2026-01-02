Etna colata lavica ancora alimentata nella Valle del Bove | fronte a quota 1.420 metri
L’attività dell’Etna rimane attiva, con la colata lavica che continua a fluire dalla bocca effusiva situata nella Valle del Bove, vicino a Monte Simone. La lava si muove ancora a partire da circa 1.420 metri di quota, alimentando la corrente lavica che si estende nella valle, mantenendo vivo il carattere dinamico di questo vulcano.
Continua ad assere alimentata la colata che emerge della bocca effusiva nella Valle del Bove dell'Etna, in prossimità di monte Simone, a circa 2.100 metri sul livello del mare. Secondo osservatori presunti sul posto, il fronte lavico sarebbe avanzato arrivando a circa 1.420 metri di quota. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
