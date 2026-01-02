Etna allerta gialla per la colata di lava | Non c’è pericolo per centri abitati
L'Etna mantiene un’allerta gialla a causa della continua attività di una colata di lava. Nonostante il flusso sia ancora attivo, attualmente non si registrano rischi per i centri abitati circostanti. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza delle zone interessate. Restano in vigore le precauzioni previste per questa fase di attività vulcanica moderata.
(Adnkronos) – L'allerta per l'Etna rimane gialla, la colata di lava non si ferma ma non desta preoccupazioni. E' l'aggiornamento della Protezione Civile nella giornata di oggi, 2 gennaio. "Alla luce delle valutazioni tecniche, la colata lavica risulta attualmente scarsamente alimentata e non determina alcun pericolo per i centri abitati", rende noto il dipartimento sottolineando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Etna in eruzione, lo spettacolo tra la neve: dalla Protezione civile allerta per possibili fontane di lava
Leggi anche: Il vulcano Etna fa impressione, fontane di lava alte 400 metri: scatta l'allerta
Ultimi aggiornamenti - Etna, l’allerta sale a giallo: la colata continua a solcare la Valle del Bove; Etna, continua l’attività eruttiva del vulcano: diramata l’allerta gialla; Eruzione Etna: sale l'allerta anche per l'ambiente. Tutte le misure di sicurezza; Etna, fontane di lava alte 400 metri da cratere Nord-Est. E la Protezione civile dirama l'allerta gialla.
Etna, allerta gialla per la colata di lava: "Non c'è pericolo per centri abitati" - La colata lavica attiva nella Valle del Bove sul versante orientale resta 'sorvegliata speciale' L'allerta per l'Etna rimane gialla, la colata di lava non si ferma ma non desta preoccupazioni. msn.com
Colata lavica sull’Etna, livello di allerta nazionale giallo ma nessun pericolo per i centri abitati - Dai rilievi di terreno svolti dagli esperti dell'Ingv sull'Etna si osserva un campo lavico nella Valle del Bove. dire.it
Etna, confermata l’allerta gialla tra monitoraggi, vertici e ordinanze - L’INGV ha rappresentato che, anche nel caso di mantenimento dell’attuale tasso di alimentazione della colata o di un ... livesicilia.it
Etna, occhi sulla colata nella Valle del Bove: Milo chiude la strada di Pietracannone e scatta l'allerta per i visitatori «non equipaggiati» Il fronte lavico è arrivato a circa 1.420 metri sul livello del mare. La Protezione civile pronta a controllare gli accessi e invita i - facebook.com facebook
Etna, cala il livello di allerta: trabocco lavico in fase di raffreddamento x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.