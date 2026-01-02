Etna allerta gialla per la colata di lava | Non c’è pericolo per centri abitati

L'Etna mantiene un’allerta gialla a causa della continua attività di una colata di lava. Nonostante il flusso sia ancora attivo, attualmente non si registrano rischi per i centri abitati circostanti. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza delle zone interessate. Restano in vigore le precauzioni previste per questa fase di attività vulcanica moderata.

(Adnkronos) – L'allerta per l'Etna rimane gialla, la colata di lava non si ferma ma non desta preoccupazioni. E' l'aggiornamento della Protezione Civile nella giornata di oggi, 2 gennaio. "Alla luce delle valutazioni tecniche, la colata lavica risulta attualmente scarsamente alimentata e non determina alcun pericolo per i centri abitati", rende noto il dipartimento sottolineando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

