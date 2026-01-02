Aggiornamenti in tempo reale sulle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Qui troverai i numeri estratti e le informazioni utili per verificare eventuali vincite. Un servizio semplice e affidabile per seguire gli eventi delle lotterie nazionali, con dati aggiornati e senza commenti superflui.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 1 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 2 gennaio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 gennaio 2026

