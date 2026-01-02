Il 31 dicembre 2025, quattro giovani di 19 anni sono rimasti bloccati sul Monte La Brecciosa, in provincia di Frosinone, a causa delle condizioni di gelo. L’intervento dei soccorsi ha permesso loro di mettersi in salvo. Questo episodio evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare escursioni in ambienti montani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccati dal gelo durante l’escursione di fine anno. Momenti di paura il 31 dicembre 2025 sul Monte La Brecciosa, in provincia di Frosinone, dove quattro diciannovenni di Roma sono rimasti bloccati durante un’escursione. I ragazzi si trovavano nei pressi del Valico delle Scalelle, nel territorio comunale di Pescosolido, quando un improvviso abbassamento delle temperature ha provocato una nevicata e la formazione di ghiaccio sul sentiero. Impossibile scendere in sicurezza. Le condizioni meteo in rapido peggioramento hanno reso impraticabile la via del ritorno, costringendo i giovani escursionisti a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Escursione finisce in emergenza: salvati quattro diciannovenni sul Monte La Brecciosa

Leggi anche: Escursione sul Monte Calbarina

Leggi anche: Escursione sul Monte Ceva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rientrano da un'escursione in montagna ma vanno in difficoltà, non riescono a proseguire e allertano i soccorsi: quattro escursionisti salvati con l'elicottero - In difficoltà durante il rientro da un'escursione in montagna, non riescono più a proseguire e allertano il numero d'emergenza: quattro escursionisti salvati dai soccorsi con l'elicott ... ildolomiti.it