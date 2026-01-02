Eruzione Etna Ingv | Colata spettacolare ma lontana dai paesi etnei

Nella notte di Capodanno 2026, i sensori satellitari hanno rilevato anomalie di calore sull’Etna, indicando la formazione di un nuovo flusso lavico nella Valle del Bove. Sebbene lo spettacolo della colata sia visibile, le autorità rassicurano che l’attività vulcanica si mantiene lontana dai paesi etnei, senza rischi immediati per le comunità circostanti. L’evento evidenzia la costante attività del vulcano e la necessità di monitoraggio continuo.

"Intorno alla mezzanotte di questo capodanno 1 gennaio 2026 i sensori termici su satelliti hanno cominciato a misurare anomalie di calore in corrispondenza dell'Etna e in mattinata alcune immagini satellitari mostravano un nuovo flusso lavico che si stava formando nell'alta Valle del Bove, sotto.

