Errico FI | Buon lavoro all’assessore Serluca nel rispetto dei ruoli e delle differenze politiche

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha espresso i suoi auguri di buon lavoro alla neo assessora regionale Maria Carmela Serluca. In un messaggio, Errico ha sottolineato l’importanza di rispettare i ruoli e le differenze politiche, auspicando un percorso di collaborazione istituzionale per il bene della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico rivolge gli auguri di buon lavoro alla neo assessora regionale Maria Carmela Serluca. "Nel rispetto delle istituzioni e dei ruoli – dichiara Fernando Errico – desidero augurare buon lavoro all'assessora regionale Serluca per l'incarico che si appresta a svolgere, consapevole della responsabilità che questo comporta nei confronti della comunità". Errico non manca tuttavia di sottolineare le differenze di visione politica: "Le distinzioni di partito e di impostazione restano chiare e continueranno a caratterizzare il nostro ruolo di opposizione, che sarà attento, rigoroso e propositivo.

