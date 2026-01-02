Epifania6,5mln in vacanza | spesi 400mln

Durante il ponte dell'Epifania, oltre 6,5 milioni di italiani si sono spostati fuori casa, con circa un milione di loro in viaggio in questi giorni e altri 5,5 milioni già in movimento da Natale o Capodanno. La spesa complessiva per questa fase ha raggiunto circa 400 milioni di euro, evidenziando l'importanza del turismo e degli spostamenti durante le festività.

