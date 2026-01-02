Epifania6,5mln in vacanza | spesi 400mln
Durante il ponte dell'Epifania, oltre 6,5 milioni di italiani si sono spostati fuori casa, con circa un milione di loro in viaggio in questi giorni e altri 5,5 milioni già in movimento da Natale o Capodanno. La spesa complessiva per questa fase ha raggiunto circa 400 milioni di euro, evidenziando l'importanza del turismo e degli spostamenti durante le festività.
15.52 Ponte dell'Epifania fuori casa per oltre 6,5 milioni di italiani. Di questi, circa un milione ha deciso di partire in questi giorni, mentre altri 5,5 milioni erano già in viaggio da Natale o Capodanno. Il giro d'affari generato dalle sole partenze dell'Epifania è stimato in circa 400 milioni di euro. Il dato emerge dall'indagine realizzata da Federalberghi. L'Italia resta la scelta dominante: nel 94,9% dei casi i viaggiatori resteranno entro i confini nazionali. Il 5,1% opterà per l'estero.
