Epifania sotto la neve | ecco dove e cosa aspettarsi dai prossimi giorni
L'inizio del 2026 sarà segnato da un calo delle temperature e da condizioni di neve diffuse, anche a quote relativamente basse. Le previsioni indicano un periodo in cui il clima si manterrà freddo, influenzando le attività quotidiane e i paesaggi. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni e quali zone saranno maggiormente interessate da queste condizioni invernali.
I primi giorni del 2026 saranno caratterizzata da un abbassamento delle temperature e dall'arrivo della neve, anche a quota molto bassa. Un inizio 2026 davvero frizzante, e anche molto dinamico dal punto di vista meteo. Stando alle ultime rilevazioni meteo, avremo prima una fase di maltempo che si concentrerà nel Centro-Sud, poi arriveranno le nevicate, che in un primo momento erano state previste per il primo weekend di gennaio. Le ultime proiezioni dei modelli previsionali parlano chiaro: ci sarà un evidente calo termico, che si farà particolarmente nelle zone del Centro-Nord. Le temperature si faranno più rigide a partire da domenica e il freddo sarà conclamato lunedì 5, quando si potrà assistere alle prime nevicate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Allerta Neve, rischio valanghe a Cuneo: cosa aspettarsi dal meteo dei prossimi giorni
Leggi anche: Torna la neve (anche a Natale) in Emilia-Romagna: ecco dove, le previsioni meteo dei prossimi giorni
Meteo, Lecco si prepara alla Befana sotto la neve: le previsioni; Inizio d’anno sotto zero ma con il sole e senza neve. Attesa una nuova ondata di freddo dall’Epifania; Inizio 2026 con freddo, piogge e neve. Epifania con ombrello e cappotti; Meteo Capodanno e Epifania: freddo polare e neve in Italia.
Meteo, Epifania sotto la neve anche a basse quote: ecco dove e cosa aspettarsi dai prossimi giorni - I primi giorni del 2026 saranno caratterizzata da un abbassamento delle temperature e dall'arrivo della neve, anche a quota molto bassa. msn.com
Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve - In tutta Italia, la giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, gelo e rischio neve fino a quote basse. tg24.sky.it
Previsioni meteo di inizio 2026, dalla fase secca al maltempo diffuso: cosa dicono i modelli meteo sull’Epifania - I principali modelli meteo convergono sulle previsioni dei prossimi giorni. notizie.com
Prosegue il periodo invernale…a parte una scaldata tra il giorno 3 e 4 infatti non ci sarà la deriva occidentale del freddo, questo significa che sotto l’Epifania farà ancora freddo. PIÙ TARDI UN FOCUS SPECIALE PER IL CAPODANNO - TEMPERATURE E CLI - facebook.com facebook
Letture sotto l’albero: oltre 30 ebook in offerta fino alla Befana buff.ly/nKsw9nv #ebookedigitale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.