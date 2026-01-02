L'inizio del 2026 sarà segnato da un calo delle temperature e da condizioni di neve diffuse, anche a quote relativamente basse. Le previsioni indicano un periodo in cui il clima si manterrà freddo, influenzando le attività quotidiane e i paesaggi. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni e quali zone saranno maggiormente interessate da queste condizioni invernali.

I primi giorni del 2026 saranno caratterizzata da un abbassamento delle temperature e dall'arrivo della neve, anche a quota molto bassa. Un inizio 2026 davvero frizzante, e anche molto dinamico dal punto di vista meteo. Stando alle ultime rilevazioni meteo, avremo prima una fase di maltempo che si concentrerà nel Centro-Sud, poi arriveranno le nevicate, che in un primo momento erano state previste per il primo weekend di gennaio. Le ultime proiezioni dei modelli previsionali parlano chiaro: ci sarà un evidente calo termico, che si farà particolarmente nelle zone del Centro-Nord. Le temperature si faranno più rigide a partire da domenica e il freddo sarà conclamato lunedì 5, quando si potrà assistere alle prime nevicate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Epifania sotto la neve: ecco dove e cosa aspettarsi dai prossimi giorni

Leggi anche: Allerta Neve, rischio valanghe a Cuneo: cosa aspettarsi dal meteo dei prossimi giorni

Leggi anche: Torna la neve (anche a Natale) in Emilia-Romagna: ecco dove, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo, Lecco si prepara alla Befana sotto la neve: le previsioni; Inizio d’anno sotto zero ma con il sole e senza neve. Attesa una nuova ondata di freddo dall’Epifania; Inizio 2026 con freddo, piogge e neve. Epifania con ombrello e cappotti; Meteo Capodanno e Epifania: freddo polare e neve in Italia.

Meteo, Epifania sotto la neve anche a basse quote: ecco dove e cosa aspettarsi dai prossimi giorni - I primi giorni del 2026 saranno caratterizzata da un abbassamento delle temperature e dall'arrivo della neve, anche a quota molto bassa. msn.com