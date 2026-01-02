Epifania oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza

Per l’Epifania, oltre 6,5 milioni di italiani sono in vacanza, secondo un’indagine di Tecnè per Federalberghi. Tra questi, circa un milione hanno deciso di partire all’ultimo momento, preferendo approfittare di un viaggio anche dopo le festività. I dati riflettono la volontà di molte persone di sfruttare questo periodo per una pausa, scegliendo destinazioni diverse e modalità di viaggio variate.

Per l'Epifania oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza. Sono i dati dell'indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi che parla anche di "quelli che hanno aspettato fino all'ultimo per poter partire e che non hanno voluto perdere l'occasione di una vacanza, anche se in coda alle festività: si tratta di un milione d'italiani che si metteranno in viaggio per l'Epifania". Secondo l'indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, altri 5,5 milioni di viaggiatori erano già in vacanza dalle precedenti festività, portando il saldo totale a 6,5 milioni. Ancora una volta,- sottolinea – la prima scelta in merito alla destinazione sarà l'Italia: ciò vale nel 94,9% dei casi, mentre solo un 5,1% opterà per una vacanza all'estero.

Epifania, oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza ma soggiorni brevi - (ANSA) – ROMA, 02 GEN – Sono quelli che hanno aspettato fino all’ultimo per poter partire e che non hanno voluto perdere l’occasione di una vacanza, anche se in coda alle festività: si tratta di un mi ... msn.com

Per l’Epifania in viaggio 6,5 milioni di italiani - Per le ultime giornate del ponte invernale si metterà in viaggio quasi di un milione di italiani che raggiungerà destinazioni di prossimità, limitrofe alla regione di residenza o restando nella propri ... msn.com

