Epifania | nuova possibile irruzione fredda Le previsioni

Le previsioni per l’Epifania segnalano un possibile ritorno del freddo, con una nuova irruzione che potrebbe interessare l’Italia. Secondo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, dopo un breve periodo di condizioni più miti e umide legate al Libeccio, si prospetta un’instabilità temporanea e un calo delle temperature, con probabilità di neve in alcune zone. Restano quindi da monitorare gli sviluppi di un possibile cambiamento meteorologico per le festività.

Allerta Meteo, la Befana porta GELO E NEVE in abbondanza! Mappe clamorose per le nevicate in città!!

