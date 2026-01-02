Epifania i Re Magi e la Befana arrivano in parrocchia in auto d' epoca

In occasione dell’Epifania, i Re Magi e la Befana arriveranno in parrocchia a bordo di auto d’epoca. Il gruppo Passione...auto e moto d’epoca Palermo e Passione Fiat 500 & 126 Palermo organizzano una Santa Messa con l’arrivo dei Re Magi alle ore 10 presso la Parrocchia Santa Chiara D’Assisi in via Crispi. Un momento di tradizione e comunità, accompagnato dal fascino delle vetture storiche.

In occasione dell'Epifania, il gruppo Passione.auto e moto d'epoca Palermo e il gruppo Passione Fiat 500 & 126 Palermo organizzano una Santa Messa con arrivo, alle ore 10 nella Parrocchia Santa Chiara D'Assisi in via Crispi, dei 3 Re Magi.A seguire rinfresco nell'atrio della Parrocchia a base. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Epifania, i Re Magi e la Befana arrivano in parrocchia in auto d'epoca Leggi anche: Note ‘Seguendo la stella’. I tre re Magi e l’Epifania Leggi anche: Epifania ad Abbadia: i Re Magi sbarcano dal lago La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cosa fare per l'Epifania 2026 a Bologna; Befana in Toscana, gli appuntamenti da non perdere per l’Epifania; A Castelfiorentino il 6 gennaio arriva la Befana, Corteo con i Re Magi a Cavallo; epifania, festa della befana luci, mercatini, arte, cultura e divertimento.. Epifania 2026 nei parchi divertimento: dove festeggiare la Befana con tutta la famiglia - Nel 2026 la Befana non porta solo dolci, ma esperienze: tra zipline, luci, spettacoli e giostre, l’Epifania si trasforma nel modo più bello per salutare le feste ... siviaggia.it

La Befana a Roma, fra leggenda e tradizioni - Il 6 gennaio a Roma si festeggia una delle ricorrenze più storicamente sentite: la Befana, un culto che affonda le sue origini nei secoli ... siviaggia.it

Ultimo weekend di Natale a Cortona - Arezzo, 2 gennaio 2026 – Ultimo weekend di Natale a Corton a, Epifania con presepi viventi, corteo dei Re Magi e cerimonia conclusiva della Mostra del modellismo. msn.com

I Re Magi sono in cammino e stanno belli carichi di buon cibo.... Avranno forse dimenticato qualcosa #IlSalentoInSvizzera #remagi #pugliafood #remagipugliesi #salentofood #epifania - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.