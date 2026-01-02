Epifania di gioco e divertimento per i più piccoli in biblioteca torna la tombola della Befana

La Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo riapre le proprie porte per l’Epifania, proponendo un’occasione di gioco e socialità per i più piccoli. Dopo le festività natalizie, si torna a condividere momenti di divertimento con la tradizionale tombola della Befana, un evento che coinvolge bambini e famiglie, arricchendo il calendario culturale e ricreativo del territorio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.