Epifania di gioco e divertimento per i più piccoli in biblioteca torna la tombola della Befana

La Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo riapre le proprie porte per l’Epifania, proponendo un’occasione di gioco e socialità per i più piccoli. Dopo le festività natalizie, si torna a condividere momenti di divertimento con la tradizionale tombola della Befana, un evento che coinvolge bambini e famiglie, arricchendo il calendario culturale e ricreativo del territorio.

Anche quest’anno la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo chiude le festività natalizie con uno degli appuntamenti più attesi dai bambini: la tombola della Befana. Sabato 3 gennaio, alle ore 16, per l'occasione viene organizzata una tombola a premi pensata per i più piccoli, tra gioco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

