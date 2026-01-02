Epifania | attesa a Tarquinia per arrivo Re Magi in presepe vivente corteo il 6 gennaio

Il 6 gennaio a Tarquinia si svolgerà il tradizionale corteo e l’arrivo dei Re Magi nel presepe vivente, uno degli eventi più rappresentativi della Tuscia. L’appuntamento richiama visitatori e residenti, offrendo un’occasione per riscoprire le tradizioni natalizie in un contesto autentico e suggestivo. La manifestazione, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di condivisione e cultura per la comunità locale.

Cresce l'attesa a Tarquinia, in provincia di Viterbo, per la chiusura del presepe vivente tra i piu' noti della Tuscia. Il 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, si svolgera' infatti la rievocazione dell'arrivo dei Re Magi a dorso del cammello e che saranno protagonisti di un corteo di grande impatto scenografico. La sfilata partira' alle 16:30 da piazza Cavour – si legge in una nota degli organizzatori – e attraversera' corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi e via Lunga, per culminare con l'ingresso nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine, uno dei luoghi piu' affascinanti e ricchi di spiritualita' della citta'.

Il presepe vivente di Tarquinia accoglie i Re Magi - Il presepe vivente di Tarquinia si appresta a vivere il suo momento più suggestivo e atteso. msn.com

