Epifania 2026 cosa fare martedì 6 gennaio in Ciociaria

L’Epifania 2026 si avvicina e il 6 gennaio offre l’opportunità di scoprire eventi e tradizioni in Ciociaria. Se state cercando idee per trascorrere questa giornata, qui trovate suggerimenti per partecipare a iniziative locali e vivere momenti autentici, tra castelli, feste e tradizioni popolari. Una buona occasione per celebrare la festa della Befana in modo semplice e genuino, immergendosi nelle tradizioni della regione.

Ancora non avete idea di dove trascorrere la festa della Befana? Seguite i nostri consigli e sicuramente non mancheranno le occasioni di ritirare calze e caramella dalla vecchina più simpatica di sempre!Il castello delle BefaneA Piedimonte S. Germano il castello medievale dei Conti D'Aquino apre.

