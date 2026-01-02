Epifania 2026 | a Latina il Volo della Befana

L’Epifania 2026 a Latina sarà celebrata con il tradizionale Volo della Befana, un evento organizzato dai Vigili del Fuoco in collaborazione con i Sognattori. Un momento di festa e tradizione che ogni anno coinvolge la comunità locale, offrendo un’occasione per condividere lo spirito delle festività in un’atmosfera semplice e autentica.

Uno degli appuntamenti più amati e attesi del periodo natalizio a Latina è senz'altro il Volo della Befana che i Vigili del Fuoco curano in collaborazione con la compagnia teatrale I Sognattori.Lunedì 5 gennaio alle ore 17.00 un membro dei SAF, vigili del fuoco specializzati in soccorsi in.

EPIFANIA LATINA – Martedì 06 Gennaio 2026 Il Phenomenon accende l’ultima, grande notte delle vacanze… a ritmo latino Sala 1 – Epifania Latina Salsa, bachata e vibrazioni calienti per una notte speciale, dove la pista diventa un unico battito di pa - facebook.com facebook

