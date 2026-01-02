Enzo Tortora Dalla luce del successo al buio del labirinto | ecco alcuni estratti della nuova edizione

La vita di Enzo Tortora è stata segnata da un percorso tra successo e ingiustizia. Dalla popolarità televisiva al lungo calvario carcerario, la sua storia riflette le criticità del sistema giudiziario italiano. Questa nuova edizione, arricchita da estratti e approfondimenti, offre uno sguardo sobrio e dettagliato su una vicenda che ha segnato la storia del giornalismo e della giustizia nel nostro paese.

Dagli studi di "Portobello" al carcere di Regina Coeli: la parabola di Enzo Tortora, uno dei giornalisti e conduttori televisivi fra i più amati in Italia, ha rappresentato un caso di malagiustizia come pochi e torna a far discutere con un libro. Tornato in libreria per Compagnia editoriale Aliberti, "Enzo Tortora. Dalla luce del successo al buio del labirinto" del giornalista Daniele Biacchessi, con la postfazione di Silvia Tortora e un contributo di Roberto Spagnoli (Radio Radicale), racconta la carriera del Tortora giornalista, uomo di spettacolo, cittadino ingiustamente accusato, incarcerato e infine assolto.

