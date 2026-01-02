Entra in vigore la tassa europea sull’import di prodotti ad alta intensità di carbonio | come funziona e a chi si applica

Con l’inizio del nuovo anno, entra in vigore nell’Unione Europea la tassa sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. Questa misura riguarda le aziende con sedi in Paesi con normative ambientali meno stringenti, imponendo un costo aggiuntivo per favorire pratiche più sostenibili. Di seguito, si illustra come funziona e a chi si applica questa nuova normativa.

Con il nuovo anno entra pienamente in vigore in Ue la tassa europea sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio da parte di aziende con sedi in Paesi dove la legislazione ambientale è più permissiva. Il Carbon border adjustment mechanism (Cbam) introduce per la prima volta un prezzo del carbonio anche per alcune merci importate da Paesi terzi: cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti minerali e chimici, energia elettrica e idrogeno. Dopo una fase transitoria durata oltre due anni, il sistema passa dalla semplice rendicontazione delle emissioni a obblighi finanziari veri e propri per gli importatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

