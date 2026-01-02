entra in servizio a faenza il nuovo comandante della polizia locale giovanni favaretto

Oggi a Faenza, Giovanni Favaretto ha assunto ufficialmente il ruolo di comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Con una lunga esperienza nel settore, Favaretto si presenta come nuovo punto di riferimento per il corpo di polizia, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine nel territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante nell’amministrazione del servizio di pubblica sicurezza locale.

Nella giornata odierna, venerdì, il nuovo dirigente e comandante del corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Giovanni Favaretto, ha iniziato ufficialmente il suo incarico. Per l’occasione, il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione, Massimo Isola, accompagnato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

