Enrico Ruggeri risponde al questionario di Proust | L' altruismo spesso oggi è una forma di egoismo Ho commesso tanti errori spesso per non scontentare gli amici

Enrico Ruggeri, cantautore italiano di 68 anni, condivide le sue riflessioni attraverso il questionario di Proust. Tra i temi affrontati, l’altruismo e gli errori commessi per amicizia, oltre ai suoi interessi, che spaziano dagli orologi alle collezioni di soldatini e macchinine. Un dialogo sincero che offre uno sguardo autentico sulla sua personalità e il suo percorso di vita.

