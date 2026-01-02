Un incidente mortale tra gli agricoltori in Calabria evidenzia la necessità di maggiori controlli sulla sicurezza dei trattori. Federacma sottolinea l’importanza di interventi più rigorosi per prevenire tragedie simili, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei campi. La tutela degli operatori agricoli passa anche attraverso norme più stringenti e controlli efficaci sui mezzi utilizzati quotidianamente.

La Calabria piange l’ennesima vittima tra gli agricoltori, vittime di incidenti che potrebbero essere evitati con controlli più rigorosi sui mezzi agricoli. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, a Mormanno, in provincia di Cosenza, un uomo di 67 anni ha perso la vita quando il trattore su cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ennesima tragedia nei campi, Federacma: "Serve sicurezza sui trattori"

