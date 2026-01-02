Endrick, nuovo acquisto del Lione, attira l’attenzione dei tifosi, ma il suo debutto in Coppa di Francia potrebbe richiedere ancora tempo. La sua presenza in campo rappresenta un passo importante per il club, anche se le prime partite potrebbero non vedere ancora il giovane brasiliano in azione. La pazienza è fondamentale in questa fase di inserimento, mentre si aspetta di vedere il suo primo contributo ufficiale con la maglia del Lione.

A Lione l’attesa cresce, ma servirà pazienza. Endrick è il volto nuovo più atteso dell’inverno francese, eppure il suo debutto con la nuova maglia non sarà immediato. Il talento brasiliano dovrà rimandare l’esordio ufficiale, con lo sguardo già rivolto a una data diversa dal campionato. Lione, Endrick aspetta: niente Monaco. Arrivato dal Real Madrid per trovare spazio e continuità, Endrick non dovrebbe figurare tra i convocati per la trasferta di Ligue 1 sul campo del Monaco. Una scelta prudente, maturata dopo pochi allenamenti in Francia e un minutaggio quasi nullo nella prima parte di stagione in Spagna. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Endrick, niente Monaco: possibile debutto in Coppa di Francia

Leggi anche: Auxerre-Monaco (Coppa di Francia, 21-12-2025 ore 14:45): formazioni, quote, pronostici

