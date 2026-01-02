Empoli Calcio | Stefanelli nuovo direttore sportivo

Empoli Calcio annuncia l’ingaggio di Stefanelli come nuovo direttore sportivo, con un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La società ha scelto di affidare a lui la responsabilità delle strategie sportive e delle operazioni di mercato, nell’ottica di un percorso di crescita e stabilità. La nomina rappresenta un passo importante per il club, che intende rafforzare il proprio progetto sportivo con competenza e visione a lungo termine.

