Empoli Calcio | Stefanelli nuovo direttore sportivo

Empoli Calcio annuncia l’ingaggio di Stefanelli come nuovo direttore sportivo, con un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La società ha scelto di affidare a lui la responsabilità delle strategie sportive e delle operazioni di mercato, nell’ottica di un percorso di crescita e stabilità. La nomina rappresenta un passo importante per il club, che intende rafforzare il proprio progetto sportivo con competenza e visione a lungo termine.

UFFICIALE | Stefanelli è il nuovo DS azzurro!! - Ormai non c’era più nulla di realmente nuovo rispetto alla “bomba” esplosa qualche giorno fa, una notizia che aveva assunto contorni clamorosi per tempi e modalità. pianetaempoli.it

Empoli, l’ex Juve Stefaneli è il nuovo direttore sportivo - Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, l’Empoli ha completato la propria rivoluzione a livello dirigenziale. tuttojuve.com

Stefano Stefanelli nuovo DIRETTORE SPORTIVO dell’Empoli: Analisi e riflessioni

CALCIO/SERIE B Nuovo ribaltone in casa Empoli, stavolta nella stanza dei bottoni https://www.iltirreno.it/empoli/sport/2025/12/30/news/empoli-un-altra-rivoluzione-1.100810880fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAYnJpZBExdE1yOHp2TUxCZHRGTXUwT3NydG - facebook.com facebook

