Empoli Calcio | Stefanelli nuovo direttore sportivo
Empoli Calcio annuncia l’ingaggio di Stefanelli come nuovo direttore sportivo, con un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La società ha scelto di affidare a lui la responsabilità delle strategie sportive e delle operazioni di mercato, nell’ottica di un percorso di crescita e stabilità. La nomina rappresenta un passo importante per il club, che intende rafforzare il proprio progetto sportivo con competenza e visione a lungo termine.
