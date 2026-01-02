Emergenze task force Croce Rossa-Comune

Il Comune di Quattro Castella e la Croce Rossa Italiana hanno firmato una convenzione per rafforzare la collaborazione in ambito di Protezione Civile. L’obiettivo è migliorare le competenze e le capacità operative della task force locale in caso di emergenze, garantendo una risposta più efficace e coordinata sul territorio. Questa iniziativa mira a consolidare il sistema di gestione delle emergenze, assicurando una maggiore sicurezza per la comunità.

Più competenze e capacità operativa quando il territorio è in difficoltà. È questo l'obiettivo della convenzione firmata tra il Comune di Quattro Castella e il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, per rafforzare il sistema di Protezione Civile locale. L'intesa, valida fino al 31 dicembre 2028, sancisce l'ingresso strutturato della Croce Rossa nelle procedure di emergenza comunali. Il punto di forza dell'accordo sta nella qualità delle risorse messe in campo: la Croce Rossa si impegna a fornire personale formato e addestrato specificamente per operare in scenari di rischio. "Con questa firma rendiamo il nostro territorio più sicuro – dichiara il sindaco di Quattro Castella Alberto Olmi – L'obiettivo è dotarci di una struttura di pronto intervento capace di muoversi assieme agli uffici comunali.

