emergenza freddo 120 senza fissa dimora ospitati a parma

Durante l’emergenza freddo a Parma, 120 persone senza fissa dimora sono state ospitate grazie all’impegno di servizi comunali, associazioni e volontari. Questo lavoro continuo evidenzia l’importanza di una rete collaborativa dedicata all’assistenza delle persone più vulnerabili, garantendo loro un supporto fondamentale nelle stagioni più rigide.

“Credo sia importante sottolineare il grande impegno dei servizi comunali e della rete di associazioni e di gruppi di volontariato nell’assistenza a persone fragili - sottolinea Sandro Campanini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale - anche in questo periodo, con varie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

