Emergenza casa Sitta furioso | Oggi tutti invocano gli Ers Anche chi ieri li ha affossati

L’emergenza abitativa riaccende il dibattito sugli Ers (Edilizia Residenziale Sociale). Mentre oggi si invocano interventi per favorire l’edilizia sociale, è importante ricordare che in passato molte opportunità sono state compromesse, a causa di decisioni e accordi cancellati, spesso per motivi ideologici. La questione richiede analisi ponderate e soluzioni sostenibili, evitando retoriche e interventi superficiali.

"Oggi tutti chiedono gli Ers (edilizia residenziale sociale), ma non dimentichiamo che sono stati buttati via accordi già siglati con le imprese sulle aree F che prevedevano non il 50, ma l’80 per cento di quota Ers se il furore ideologico ambientalista non avesse bloccato quei piani. E chi li reclama oggi soni gli stessi che li hanno affossati allora. Penso allo stesso Righi, a Modena volta pagina, agli assessori delle nuove giunte, tanti dirigenti del Pd e della sinistra che, evidentemente, non hanno il minimo senso autocritico". Non fa sconti l’ex assessore Daniele Sitta entrando nel dibattito di questi giorni sull’edilizia residenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza casa, Sitta furioso: "Oggi tutti invocano gli Ers. Anche chi ieri li ha affossati" Leggi anche: ‘BMW in Tour’, la presentazione ieri a ‘Casa Milan’: Massaro ha fatto gli onori di casa Leggi anche: Rabin, trent’anni dopo: chi ieri l’ha ucciso oggi governa Israele La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Emergenza casa, Sitta furioso: Oggi tutti invocano gli Ers. Anche chi ieri li ha affossati. Emergenza casa, Sitta furioso: "Oggi tutti invocano gli Ers. Anche chi ieri li ha affossati" - L’ex assessore interviene a modo suo nel dibattito sulla fame di alloggi a prezzi ragionevoli "Utilizzare i pochi spazi disponibili in città per ricavare palazzine anche oltre i due piani" . ilrestodelcarlino.it

Emergenza casa, verso un piano Ue. Tinagli: subito più risorse - Tanti i nomi che si sono confrontati nella Sala Alessi di palazzo Marino a Milano: il ... ilmessaggero.it

Emergenza casa: «Insufficienti i soldi stanziati dal Comune» - Dopo le proteste davanti alla sede dell’Aler e dopo le sollecitazioni al Comune, l’Assemblea per il ... laprovinciapavese.gelocal.it

PAVIA - EMERGENZA CASA: LE PROPOSTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - facebook.com facebook

#Casa, piano #Enasarco- #Roma Capitale da 250 mln per emergenza abitativa con 1040 abitazioni. Al via prima tranche. VIDEOINTERVISTE E INTERVENTI @gualtierieurope @Roma @f_enasarco #DeLuise #Buonfiglio @tobiazevi #Trombetti @pdnetwork x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.