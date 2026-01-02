Emergenza attacco | Hojlund da solo preoccupa Conte

In vista delle sfide imminenti, l’attacco del Napoli si trova a dover affrontare alcune criticità, con Hojlund al centro delle attenzioni. La situazione attuale solleva interrogativi sul ruolo dell’attaccante e sulle strategie da adottare per rafforzare la rosa. La squadra e l’allenatore Conte sono chiamati a valutare soluzioni efficaci per garantire stabilità e rendimento nelle prossime partite.

