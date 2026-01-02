Emergenza attacco | Hojlund da solo preoccupa Conte
In vista delle sfide imminenti, l’attacco del Napoli si trova a dover affrontare alcune criticità, con Hojlund al centro delle attenzioni. La situazione attuale solleva interrogativi sul ruolo dell’attaccante e sulle strategie da adottare per rafforzare la rosa. La squadra e l’allenatore Conte sono chiamati a valutare soluzioni efficaci per garantire stabilità e rendimento nelle prossime partite.
L’emergenza offensiva spinge il Napoli a interrogarsi sul presente e, soprattutto, sul futuro immediato. Con Romelu Lukaku ancora . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte
Leggi anche: Conte studia la coppia Hojlund-Lukaku in attacco
Hojlund salta anche Napoli-Inter, Conte cerca una mossa a sorpresa per tamponare l’emergenza - L'attaccante non ci sarà anche contro l'Inter, dopo aver saltato le partite contro Torino in campionato e PSV Eindhoven in Champions League. fanpage.it
Cagliari, dopo l'infortunio a Belotti è emergenza attacco - All'infortunio di Belotti, operato in settimana per la lesione del crociato dopo lo scontro con il portiere dell'Inter ... ansa.it
Note azzurrissime - Alla ripresa ennesima emergenza infortuni - Trascinato contro il Genoa da un monumentale Anguissa e da un indomabile Hojlund, il Napoli si gode la sosta di campionato da capolista in condominio con la sorprendente Roma di Gasperini. rainews.it
Immaginate il Napoli con, in campo, Neres, Hojlund, De Bruyne e Lukaku. In più Lobotka, McTominay, Anguissa e gli altri... Conte ha ragione quando parla di emergenza. - facebook.com facebook
Con una splendida doppietta di Hojlund il Napoli batte la Cremonese in trasferta e continua a dimostrare la sua forza sul campo, trovando soluzioni vincenti anche nelle emergenze. Gli azzurri giocano armoniosi e compatti, guidati dal loro condottiero Conte # x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.