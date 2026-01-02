Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana | 16 anni era una promessa del golf La famiglia | Aspettiamo il Dna

Emanuele Galeppini, giovane talento del golf italiano di 16 anni, è la prima vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato almeno 47 decessi. La famiglia attende l’esito delle analisi del DNA per confermare l’identità. L’incidente rappresenta una tragedia che ha colpito numerose famiglie e la comunità locale, sottolineando la gravità di quanto accaduto.

Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, è la prima vittima riconosciuta dell'incendio divampato a Crans Montana, Svizzera, per la quale hanno perso la vita almeno 47 persone. Crans Montana, la Federgolf: Addio Galeppini, resterai nei nostri cuori. Ma lo zio: È tra i dispersi; Crans-Montana, le autorità: «Gravi 100 feriti». Emanuele Galeppini, 16 anni, prima vittima italiana. Cos'è il flashover che ha innescato la strage; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda; Crans-Montana, paura per un 16enne genovese: Emanuele risulta disperso dopo la tragedia al "Constellation".

Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana - Aveva 16 anni Emanuele Galeppini, il golfista morto la notte di Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation a Crans-Montana.

Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana: 16 anni, era una promessa del golf. Il cordoglio della Federazione - Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, è la prima vittima riconosciuta dell'incendio divampato a Crans Montana, Svizzera, per la ... msn.com

La passione per il golf, il tifo per il Genoa e il trasloco a Dubai di Emanuele Galeppini x.com

"Ciao Emanuele". Una scritta sulla foto di un ragazzo sorridente. Così la Federazione Italia Golf ha annunciato sui social network la morte di Emanuele Galeppini, golfista genovese di 17 anni, che era nel locale esploso a Crans-Montana in Svizzera.

