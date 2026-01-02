Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana | 16 anni era una promessa del golf La famiglia | Aspettiamo il Dna

Emanuele Galeppini, giovane talento del golf italiano di 16 anni, è la prima vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato almeno 47 decessi. La famiglia attende l’esito delle analisi del DNA per confermare l’identità. L’incidente rappresenta una tragedia che ha colpito numerose famiglie e la comunità locale, sottolineando la gravità di quanto accaduto.

Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, è la prima vittima riconosciuta dell'incendio divampato a Crans Montana, Svizzera, per la quale hanno perso la vita almeno 47 persone.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

