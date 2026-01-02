Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana | 16 anni era una promessa del golf Il cordoglio della Federazione

Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf italiano di 16 anni, è la prima vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana. L’incidente, che ha causato almeno 47 morti, ha colpito profondamente la comunità sportiva e non solo. La Federazione Italiana Golf esprime il suo cordoglio per la perdita di un talento promettente e si unisce al dolore per questa tragedia.

