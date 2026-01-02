Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana è la prima vittima italiana Ma lo zio smentisce | Aspettiamo il Dna

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, circolano diverse versioni sulle vittime italiane. Le autorità attendono ancora i risultati delle analisi del DNA per confermare l’identità di Emanuele Galeppini, inizialmente indicato come prima vittima italiana. La situazione resta in evoluzione, e gli accertamenti sono necessari per chiarire i dettagli dell’incidente.

Roma, 2 gennaio 2025 – Sarebbe Emanuele Galeppini la prima vittima italiana della strage a Crans-Montana. A dare la notizia La Federazione italiana Golf che ha annunciato sui social la morte del ragazzo di 17 anni che si trovava nel bar Le Constellation. "La Federazione Italiana Golf - si legge sui social - piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori". Determinante per il riconoscimento sarebbe stato il ritrovamento nel locale svizzero del telefono cellulare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

