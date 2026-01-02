Emanuele Galeppini l’addio della federgolf Il cellulare trovato nel locale della strage a Crans-Montana Lo zio | Aspettiamo Dna
Emanuele Galeppini, 16 anni, è il primo italiano identificato tra le vittime della tragedia a Crans-Montana. Nato a Genova e residente a Dubai, il giovane talento del golf è stato trovato tra le vittime dell’incidente, con il cellulare rinvenuto nel locale coinvolto. La famiglia attende i risultati delle analisi del DNA per confermare l’identità.
È il primo italiano identificato tra le vittime della tragedia di Crans-Montana Emanuele Galeppini, giovane talento del golf di 16 anni nato a Genova ma residente a Dubai, dove si era trasferito con la famiglia qualche anno fa. Il ragazzo era tornato in Europa per le vacanze ed era finito nella lista dei dispersi italiani diffusa dalla Farnesina. La Federazione Italiana Golf ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul proprio sito e canali social: «La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. 🔗 Leggi su Open.online
