Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata | chi era

Emanuele Galeppini è la prima vittima ufficialmente identificata nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La famiglia cercava notizie da ore, vivendo un momento di grande apprensione dopo la tragedia che ha coinvolto il locale

Lo si cercava da ore ed erano ore di angoscia dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana per una famiglia che non aveva notizie del figlio che si trovava alla festa al "Constellation", il locale dov'è divampato l'incendio della scorsa notte. Purtroppo l'angoscia si è trasformata in disperazione. La prima vittima italiana è stata identificata e si tratta proprio di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova. Il ragazzo era un golfista italiano. La sua foto è stata pubblicata dalla federazione italiana golf che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

