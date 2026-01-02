Emanuele e quel telefono muto | Aiutateci a ritrovare nostro figlio | Video
Emanuele, un ragazzo di 17 anni, è scomparso dopo un incendio nella casa di famiglia a Genova, dove si trovava durante una vacanza. Il suo telefono è rimasto muto e la famiglia chiede aiuto per ritrovare il giovane. La ricerca prosegue con l’obiettivo di rintracciarlo e comprendere le circostanze di quanto accaduto.
Il genovese ha 17 anni, era in vacanza nella casa di famiglia e si trovava nel locale distrutto dal rogo. Il padre: “A mezzanotte l’ultima chiamata. Siamo andati sul posto e negli ospedali, non mi arrendo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
