Elodie a Napoli non si aspettava così freddo in piazza Plebiscito | Datemi la pelliccia…

A Napoli, il freddo intenso ha sorpreso molti, influenzando le celebrazioni di Capodanno. Elodie, tra le altre, ha commentato scherzosamente la temperatura, chiedendo una pelliccia. Le basse temperature, vicine allo zero, hanno segnato l’atmosfera in piazza Plebiscito, accompagnando gli eventi e le espressioni dei presenti, tra battute e desideri di un clima più mite.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.