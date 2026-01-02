Elodie a Napoli non si aspettava così freddo in piazza Plebiscito | Datemi la pelliccia…
A Napoli, il freddo intenso ha sorpreso molti, influenzando le celebrazioni di Capodanno. Elodie, tra le altre, ha commentato scherzosamente la temperatura, chiedendo una pelliccia. Le basse temperature, vicine allo zero, hanno segnato l’atmosfera in piazza Plebiscito, accompagnando gli eventi e le espressioni dei presenti, tra battute e desideri di un clima più mite.
Anche il freddo protagonista del Capodanno a Napoli: dalle battute di Iodice alle richieste di Elodie, temperature vicino allo zero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Capodanno a Napoli, Piazza del Plebiscito gremita con Elodie e Serena Brancale
Leggi anche: Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito
Elodie è la prima artista a esibirsi da solista al Maradona di Napoli: la scaletta concerto del 12 giugno - E poi coreografie, outfit ricercati e la sua musica: il concerto di Elodie allo stadio San Siro, il ... deejay.it
Elodie in concerto a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, la possibile scaletta - L'"Elodie The Stadium Show", lo spettacolo evento che Elodie ha già portato a Milano, a San Siro, lo scorso 8 giugno, si sposta a Napoli, per la seconda imperdibile data del 12 giugno, concerto con ... tg24.sky.it
Elodie, scaletta concerto Napoli: orario, biglietti, viabilità e tutto quello che c'è da sapere - Elodie prosegue il suo tour 2025 con un concerto evento unico, previsto oggi, giovedì 12 giugno, sul prato dello Stadio Maradona di Napoli. ilmessaggero.it
Elodie ha letteralmente riscaldato il pubblico di Piazza del Plebiscito per il capodanno a Napoli - facebook.com facebook
Capodanno a Napoli, piazza del Plebiscito gremita con Elodie e Serena Brancale x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.