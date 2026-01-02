Elly Schlein l' attacco a Meloni? Un autogol clamoroso | Quel tempo è finito

Elly Schlein ha recentemente suscitato discussioni con le sue dichiarazioni rivolte a Giorgia Meloni, definendo il suo attacco come un autogol. Nonostante siano trascorsi appena due giorni dal nuovo anno, questa polemica rappresenta già un primo episodio di rilievo nel panorama politico italiano. Un episodio che potrebbe influenzare il dibattito pubblico e le dinamiche tra le principali forze politiche del paese.

Il 2026 è iniziato soltanto da due giorni. Ma Elly Schlein può già vantare la prima figuraccia dell'anno. Ieri, giovedì 1° gennaio. Il presidente americano Donald Trump ha cancellato il cosiddetto "super-dazio" del 107% alla pasta italiana. E, ovviamente, è una splendida notizia. " Merito del dialogo con gli Usa ", hanno confermato gli esponenti del governo Meloni. Torniamo al 16 ottobre del 2025. Elly Schlein, non appena Donald Trump aveva annunciato i suoi dazi contro i prodotti europei, aveva subito attaccato Giorgia Meloni sostenendo che dovesse far ricredere il suo alleato sull'altra sponda dell'Atlantico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

