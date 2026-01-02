Dopo l’eliminazione del Gabon dalla Coppa d’Africa, il governo ha deciso di sciogliere la squadra nazionale. Questa decisione, inattesa e senza precedenti, suscita riflessioni sulle differenze di gestione sportiva tra i paesi africani e l’Italia. Un confronto che invita a considerare come le reazioni istituzionali influenzino il rapporto tra società, sport e politica.

Immaginate che cosa sarebbe successo in Italia se dopo i fallimenti degli azzurri le istituzioni si fossero comportate come quelle del Gabon, che non hanno preso benissimo l’eliminazione della nazionale di calcio dalla Coppa d’Africa. Il ministro dello sport ha prima postato, poi rimosso e quindi nuovamente pubblicato su Facebook un video in cui esonera il ct e scioglie la nazionale. Lui si chiama Simplice-Desiré Mamboula, e nel video annuncia "lo scioglimento dello staff tecnico, la sospensione della nazionale fino a nuovo ordine e l’esclusione dei giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang dopo la prestazione vergognosa" in Marocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eliminati in Coppa d’Africa, l’esonero del ct non basta. Gabon, il governo scioglie la squadra

