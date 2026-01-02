Eleonora ferita gravemente nella strage di Capodanno solo adesso si scopre la verità | Come si è salvata incredibile

Nella tragica esplosione avvenuta nel locale Le Constellation a Crans Montana, Eleonora ha subito gravissime ferite. Solo ora si è chiarito come sia riuscita a salvarsi in modo sorprendente. L’incidente, avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno, ha suscitato grande attenzione e si inserisce in un contesto di emergenza e ricostruzione. Questa vicenda evidenzia la fragilità umana e l’importanza di approfondire le cause dell’accaduto.

Il drammatico incendio scoppiato nel locale Le Constellation a Crans Montana ha segnato l'inizio del nuovo anno con una tragedia di proporzioni immani che ha colpito profondamente la comunità locale e internazionale. Tra le persone coinvolte in questo terribile evento figura Eleonora Palmieri, una giovane veterinaria di ventinove anni originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, che si trovava in Svizzera per trascorrere un periodo di vacanza insieme al fidanzato e a una amica. La notizia del rogo ha squarciato la serenità delle festività, trasformando un momento di svago in un incubo di fiamme e fumo che ha causato almeno quaranta vittime e numerosi feriti, portando la magistratura a indagare sulle cause del disastro, con particolare attenzione ai materiali isolanti e insonorizzanti della struttura che potrebbero aver accelerato la propagazione del fuoco.

Strage di Crans-Montana, lo straziante racconto del fidanzato di una delle ragazze italiane - Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha causato feriti. bigodino.it

Strage di Capodanno, Eleonora operata a Milano. "Era vicina all'ingresso, salva grazie alla prontezza del fidanzato" - Ore di grande apprensione per Eleonora Palmieri, cattolichina rimasta ferita nell'incendio di Crans Montana. riminitoday.it

Mia figlia era entrata da poco quando l’incendio è scoppiato, il suo fidanzato l’ha vista uscire e si è subito attivato per soccorrerla». A parlare è Cristina Ferretti, la madre di Eleonora Palmieri, la 29enne originaria di Cattolica rimasta ferita durante il grave incen - facebook.com facebook

La madre di Eleonora, la veterinaria ustionata: «Era appena entrata, è ferita. L'ha salvata il suo fidanzato» x.com

