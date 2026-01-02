Elemosina obbligatoria moschee rivolte a La Mecca soldi dal Qatar | viaggio nell' Islam di Palermo

Palermo, crocevia di culture e religioni, ospita una piccola comunità islamica che si integra nel tessuto urbano. Tra moschee rivolte verso La Mecca, pratiche di elemosina obbligatoria e influenze dal Qatar, questa presenza si manifesta nei mercati, nelle botteghe e nei vicoli del centro storico, riflettendo una storia di scambi e continuità nel tempo.

