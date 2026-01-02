Elementi di vita – mostre diffuse al castello
Le ultime giornate per visitare l’esposizione di arte contemporanea al Castello di Valvasone, intitolata “Elementi di vita – mostre diffuse al castello”. L’esposizione presenta opere di Paola Bellaminutti, Elena Faleschini de Corato ed Elena Moioli, che attraverso tecniche e stili diversi esplorano le fasi della vita e rappresentano figure femminili forti. Un’occasione per apprezzare un dialogo tra culture e sensibilità artistiche contemporanee.
Ultime giornate per visitare l’esposizione di arte contemporanea al Castello di Valvasone con opere di Paola Bellaminutti, Elena Faleschini de Corato ed Elena Moioli: un dialogo fra culture, tecniche e stili di artiste che affrontano le diverse fasi della vita, propongono figure femminili ‘forti’. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
