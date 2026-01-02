Kylian Mbappé si ferma per tre settimane, interrompendo la sua stagione dopo aver raggiunto un nuovo record. La pausa rappresenta un momento importante per il giocatore e per il Real Madrid, segnando una breve interruzione nelle sue prestazioni. Questa pausa potrebbe influenzare le prossime sfide e il rendimento della squadra, mentre Mbappé si prepara a tornare in campo al suo rientro.

Tre settimane di stop per Kylian Mbappé, che ha concluso l’anno con una notizia brutta per lui e per il Real Madrid. L’attaccante ha subito una distorsione al ginocchio sinistro. Mbappè accusava fastidi da un po’ di tempo, problemi che lo condizionavano nelle corse, e per questo motivo è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. A questo punto sembra scontato che il francese dovrà saltare, oltre alla partita di campionato di domenica contro il Betis Sivilia, anche la Supercoppa spagnola della prossima settimana. Se le ipotesi sui tempi di recupero fossero confermate, Mbappè potrebbe rientrare nella migliore delle ipotesi il 17 gennaio contro il Levante in campionato o tre giorni dopo col Monaco in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - EGUAGLIA CR7, POI SI FERMA PER TRE SETTIMANE. Stop Mbappè dopo il record

