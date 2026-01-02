Eden Club saluta l’anno con la musica elettronica | Ecco chi c' era le immagini

Da parmatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eden Club conclude l’anno con un evento dedicato alla musica elettronica presso il QClub di Quattro Castella. La serata ha visto la partecipazione di artisti come Ricky Le Roy alla consolle, accompagnati da Luca Pechino e Francesco Castaldo, offrendo un momento di condivisione musicale in un luogo di incontro per gli appassionati del genere.

Eden Club saluta l’anno con la musica elettronica al QClub di Quattro castella. Insieme a Ricky Le Roy alla consolle, anche Luca Pechino e Francesco Castaldo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

