Nel 2026 il cielo offrirà numerosi eventi astronomici, tra eclissi solari e lunari, superlune e altri spettacoli celesti. Questi fenomeni rappresentano occasioni uniche per osservare il cielo e approfondire la conoscenza dell’universo. In questa guida, troverai dettagli su dove e quando poterne ammirare i momenti più interessanti, per vivere appieno le meraviglie dell’astronomia nel corso dell’anno.

Milano, 2 gennaio 2026 – Nel 2026 gli amanti del cielo avranno molte ragioni per alzare lo sguardo: ben quattro eclissi, due solari e due lunari, più tre superlune e numerosi eventi celesti spettacolari. Il 3 marzo la Luna si tingerà di rosso con un’eclissi totale, mentre il 12 agosto un’eclissi solare totale attraverserà Groenlandia, Islanda e la Spagna settentrionale. A queste si aggiungono superlune, congiunzioni planetarie e sciami meteorici: un calendario ricco di magia per chi ama l’osservazione del cielo. Eclissi e superlune: il cuore del 2026 astronomico. Il 2026 restituisce agli appassionati di astronomia due importanti eclissi solari e altrettante lunari, insieme a superlune che promettono notti suggestive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eclissi, superlune e spettacoli del cielo nel 2026: dove e quando vederli

Leggi anche: Torna lo spettacolo del cielo con due eclissi di Sole visibili anche dall’Italia, ecco quando

Leggi anche: Il cielo del 2026: alla scoperta di eclissi e superluna con gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eventi astronomici del 2026: cosa vedremo nel nostro cielo; Il cielo del 2026: storie di luce, ombre e pianeti per un nuovo anno; Eventi astronomici, i più attesi del 2026: calendario e date; Il 2026 illumina il cielo: eclissi, Superlune e Sole turbolento.

Eclissi, superlune e spettacoli del cielo nel 2026: dove e quando vederli - Il 2026 si distingue come uno degli anni più ricchi e vari di questo decennio per gli osservatori del cielo: eclissi spettacolari, superlune luminose, pianeti in opposizione e eventi celesti speciali ... quotidiano.net