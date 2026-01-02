Ecco svelato il trailer più visto del 2025

Ecco il trailer più visto del 2025. Quest’anno il cinema ha offerto molte novità, con film che hanno catturato l’attenzione fin dai primi sguardi. Di seguito, scopriamo insieme il trailer che ha riscosso il maggior interesse tra gli spettatori, riflettendo le tendenze e le attese di un’annata ricca di produzioni di rilievo.

Sono state tantissime le nuove uscite al cinema del 2025, e che hanno lasciato tutti a bocca aperta a partire dalle loro primissime immagini. Indimenticabile il trailer di Una Battaglia dopo l'altra, che scorreva al cinema con un ritmo frenetico e pieno di quella luce che il cast hollywoodiano detiene da sempre. E così è stato per Eddington, atteso ed esperito con entusiasmo dal grande pubblico. Ma se vi dicessimo che il trailer più visto non è uno di questi? E che addirittura si tratterebbe di un breve teaser? Un breve ed emozionante teaser. Ebbene sì, un teaser, in italiano o in inglese, della breve durata, che rivela la camminata sui tacchi di una donna, fino ad un riconoscibilissimo ascensore.

