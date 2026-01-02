Ecco le vetrine di Natale Premiate quelle migliori decise dai voti sui social | Il senso di comunità vince

Ecco le vetrine di Natale premiate secondo i voti sui social. Il concorso, promosso dall’amministrazione comunale, si è concluso con la vittoria di “Il salotto di Deborah”. L’edizione 2025 ha coinvolto numerose attività locali, che hanno espresso creatività e spirito di comunità nel rappresentare il tema “Il Natale nel mondo”.

Concorso Vetrine di Natale: vince "Il salotto di Deborah". Si è conclusa l'edizione 2025 del concorso promosso dall'amministrazione comunale che, anche quest'anno, ha visto tante attività del territorio mettersi in gioco con creatività ed entusiasmo, interpretando il tema "Il Natale nel mondo". Il sindaco Mattia Ferretti e l'assessore al commercio Raimondo Nappa hanno consegnato le targhe ai vincitori, congratulandosi per l'impegno e il prezioso contributo dato a rendere la città ancora più viva e accogliente durante il periodo natalizio. Prima classificata assoluta è la vetrina de "Il salotto di Deborah", che con 390 like si aggiudica il primo posto ottenendo il maggior numero di preferenze complessive.

