Ecco le informazioni sui sei italiani ancora dispersi dopo l'incendio di Le Constellation a Crans-Montana. In questa pagina, sono pubblicate le foto e i nomi delle persone coinvolte, nel rispetto della privacy e della sensibilità di chi attende notizie. La speranza e la solidarietà accompagnano questa difficile fase di attesa per le famiglie, amici e tutti coloro che si stanno informando.

Queste sono le ore dell'attesa e della speranza per chi è in attesa di notizie dai propri figli, amici e parenti che la notte di Capodanno si trovavano a Le Constellation, il locale che ha preso fuoco a Crans-Montana, in Svizzera. Il ministro Antonio Tajani ha trascorso la giornata nella località montana del Vallese per avere il polso della situazione. " Le famiglie chiedono di avere notizie più velocemente possibile e noi abbiamo dato la disponibilità massima ai nostri concittadini, ho detto loro di chiamarmi direttamente, ho lasciato loro il mio numero di portatile, perché possano avere informazioni dirette anche da me ", ha dichiarato il ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco chi sono i sei dispersi italiani: foto e nomi

Leggi anche: Incendio Crans-Montana, dispersi anche sei italiani: ecco chi sono

Leggi anche: Strage in Svizzera, l’angoscia delle famiglie e il doloroso mistero dei sei giovani italiani dispersi: ecco chi sono

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; La strage di Crans-Montana, sei gli italiani dispersi, ecco chi sono; Crans Montana, scendono a sei gli italiani dispersi. Alcuni sono minorenni. Ecco i primi nomi; Chi sono gli italiani dispersi a Crans Montana: i nomi.

Crans-Montana, chi sono i sei dispersi italiani: i nomi - Sono in tutto sei i giovanissimi di cui non hanno ancora notizie: erano nel locale andato a fuoco la notte di Capodanno e qualcuno di loro potrebbe essere tra i "pazienti ignoti" negli ospedali svizze ... ilgiornale.it