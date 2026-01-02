Ecco chi è Brian King Joseph che ha denunciato Will Smith di molestie sessuali i fatti risalirebbero allo scorso marzo dopo mesi di avance indesiderate

Brian King Joseph, violinista coinvolto nel tour “Based on a True Story: 2025”, ha accusato l’attore Will Smith di molestie sessuali risalenti allo scorso marzo. La denuncia segue mesi di avances indesiderate, segnando un momento delicato nella carriera di Smith e attirando l’attenzione sui comportamenti sul set e durante gli eventi pubblici. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare e denunciare le molestie nel mondo dello spettacolo.

È iniziato in salita il 2026 di Will Smith. L'attore è stato accusato di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph, che ha lavorato ai concerti del Based on a True Story: 2025 Tour di Smith. L'artista ha citato in giudizio l'attore presso la Corte Suprema della California lo scorso 30 dicembre, come riporta il magazine People, il primo a dare la notizia, e oltre a Smith è stata accusata anche la società Treyball Studios Management, Inc, che gestiva lo spettacolo.

