Eccellenze italiane 2026 | al food manager Daniele Bartocci il premio in Senato

Daniele Bartocci, food manager e giornalista, è stato premiato al Senato nell’ambito di Eccellenze Italiane 2026. L’evento, di rilevanza nazionale, ha riconosciuto il suo contributo nel settore alimentare, confermando la sua posizione tra le eccellenze italiane. Questa premiazione sottolinea l’importanza del lavoro di Bartocci nel promuovere l’eccellenza e la qualità del patrimonio gastronomico italiano.

SUCCESSO PER IL GIORNALISTA E MANAGER FOOD DANIELE BARTOCCI IN SENATO. IN UN EVENTO DI RILEVANZA NAZIONALE DANIELE BARTOCCI SI CONFERMA UNA ECCELLENZA ITALIANA.. Nella illustre cornice del Senato della Repubblica (Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani) si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del prestigioso Premio Eccellenza Italiana 2025, riconoscimento nato nel 2014 con il patrocinio del Ministero degli Esteri durante le Giornate dell'Emigrazione promosse dal senatore Maurizio Gasparri. Un evento di spessore che, anno dopo anno, celebra le professionalità, realtà e talenti italiani che si distinguono nei rispettivi settori, valorizzando professionalità, innovazione e impatto sociale.

